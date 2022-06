Município de Sabrosa promove Festival Medieval do Solstício de Verão

O Município de Sabrosa, com a colaboração da Associação de História e Arqueologia de Sabrosa, organizam o “Festival Medieval do Solstício de Verão”, com data marcada para dia 21 de junho, pelas 05H30 da manhã.

O evento terá lugar na Necrópole Medieval das Touças, localizada na aldeia da Garganta, e conta com um programa aliciante. Pelas 06h00 da manhã terá início a peça de Teatro “Teatro Solo”, seguindo-se o “Ritual do Solstício” inspirado na literatura inglesa do Século VI, e terminará com musico-terapia e folk “EYE COLOR DREAMS”.

As inscrições são gratuitas e feitas através da página de Facebook da Associação de História e Arqueologia de Sabrosa.

Um programa a não perder, um momento único, num local único.