Município de Sabrosa promove testagem à COVID-19 em IPSS’s e associações de bombeiros

A Câmara Municipal de Sabrosa continua a apostar na prevenção para evitar a propagação da Covid-19 no concelho.

Com o número de casos a continuar a ser elevado no concelho, e sendo a segurança da população mais vulnerável uma prioridade, as IPSS´S do concelho, assim como as Corporações de Bombeiros, pela tipologia de trabalho que exercem, diretamente com grupos de risco, foram contempladas pelo município com testes de deteção da COVID-19, em número suficiente para que pudessem realizar duas testagens completas a cada uma das instituições contempladas, num total de mais de 1300 testes.

Esta é mais uma medida de combate à COVID-19 depois do município ter promovido uma testagem em todas as freguesias que decorreu durante o passado mês de janeiro.