Município de Sabrosa promoveu vinhos do concelho na BTL em ano de Douro – Cidade Europeia do Vinho

Em ano de Douro – Cidade Europeia do Vinho, o município de Sabrosa marcou presença na Bolsa de Turismo de Lisboa – BTL 2023, promovendo os “vinhos do concelho de Sabrosa”.

A Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, marcou presença no evento que se inseriu na estratégia de promoção turística da autarquia.

A participação na maior feira de turismo do país, que decorreu através do stand da CIMDOURO, localizado no espaço da Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal – TPNP, ficou marcada pela apresentação do concelho sabrosense, que decorreu no passado dia 3 de março, e contemplou a degustação da típica bola de carne e dos bolinhos de coco, seguindo-se a prova de vários vinhos do nosso concelho, que contou com o apoio da Associação Sabrosa Douro XXI.

De salientar ainda que os “vinhos do concelho de Sabrosa” voltaram a estar em destaque no dia 4 de março, numa prova de vinhos sob o tema “Sabrosa com vinho: Tintos e Brancos de Sabrosa”.

A presença do município na BTL foi realizada em parceria com a TPNP e a CIMDOURO.

GC CM