Município de Sabrosa recebeu comitiva do Município de Cadaujac no âmbito da Geminação

O Município de Sabrosa recebeu no passado sábado uma comitiva do Município de Cadaujac que esteve de visita ao concelho, no âmbito da Geminação.

A comitiva foi recebida no Campo da Feira Velha pela Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, que deu o pontapé de partida para um jogo amigável entre o Sporting Club Cadaujac e o União Desportiva Sabrosa.

No final da partida as duas equipas reuniram-se para um almoço na Escola E B 2,3/S. Miguel Torga.

Da parte da tarde o grupo vindo de Cadaujac visitou alguns pontos emblemáticos do concelho, tendo passado pela casa de Fernão de Magalhães num passeio pelo centro histórico da vila de Sabrosa, pela Exposição Os Locais e Culturas da Viagem de Magalhães e por fim pelos Miradouros da Via Panorâmica de Acesso ao Alto Douro Vinhateiro.

À semelhança da Associação “Cadaujac Sans Frontieres” recebida no Município de Sabrosa de 26 a 29 de maio, a comitiva de Cadaujac ficou alojada no Espaço de Apoio à Visitação em Vilarinho de São Romão, criado para acolher grupos de pessoas devidamente organizados, cujo objetivo seja a visita ao concelho de Sabrosa.

GC CM de Sabrosa