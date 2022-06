Município de Sabrosa reforça em 50% a medida de Incentivo à Natalidade

O Município de Sabrosa reforçou a medida de Incentivo à Natalidade implementada desde 2018 e que desde então não tinha sofrido nenhuma alteração até à data.

De acordo com a Primeira Alteração ao Regulamento de Incentivo à Natalidade no Município de Sabrosa, publicada em Diário da República e em vigor desde o dia 20 de junho de 2022, as famílias passarão a receber um subsídio de prestação única, sempre que ocorra o nascimento ou adoção de uma criança no concelho no valor de 1500€, ao invés de 1000€ como acontecia anteriormente.

De salientar que o reforço do incentivo à natalidade surge, mais uma vez, no seguimento das prioridades do atual executivo que tem pautado a sua intervenção pela promoção de políticas sociais que visam melhorar a qualidade de vida dos seus munícipes, apoiando os indivíduos e famílias e, simultaneamente fomentar políticas de incentivo à família, enquanto pilar fundamental de socialização, que conduzam quer ao aumento da natalidade quer à fixação das famílias quer à valorização das suas condições de vida.

Conheça o regulamento e as condições de candidatura em https://www.sabrosa.pt/cmsabrosa/uploads/writer_file/document/398/regulamento___primeira_alteracao_ao_regulamento_de_incentivo_a_natalidade_no_municipio_de_sabrosa.pdf, ou, presencialmente, no Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal de Sabrosa.

As candidaturas são feitas, exclusivamente, em regime presencial no Gabinete de Ação Social do município.