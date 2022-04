A partir do dia de hoje, 1 de abril, o Município de Santa Marta de Penaguião assume o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS), decorrente da transferência de competências do Instituto da Segurança Social para as Câmaras Municipais, no domínio da Ação Social.

O SAAS visa contribuir para uma proteção especial dos grupos mais vulneráveis através da informação, aconselhamento e encaminhamento para respostas, serviços ou prestações sociais, bem como da mobilização dos recursos adequados a cada situação, tendo em vista a promoção da melhoria das condições de vida e bem-estar das populações.

Este serviço vai ser assegurado por uma equipa multidisciplinar que irá funcionar no fórum de atividades às segundas, terças e quintas-feiras, das 10h às 12h30m, mediante marcação prévia no Gabinete de Atendimento ao Munícipe (Edifício da Câmara Municipal).

