Município de Santa Marta de Penaguião atribui 31 mil euros em bolsas de estudo

A cerimónia de entrega das bolsas de estudo aos alunos do ensino superior decorreu no passado dia 3 de junho, no auditório municipal de Santa Marta de Penaguião.

63 estudantes penaguienses (incluindo 8 bombeiros e 1 descendente em 1º grau de bombeiro) receberam, pelas mãos do Presidente da Câmara, um cheque individual de 500 €.

Com este investimento de 31 mil euros, a Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião pretende reforçar a igualdade das oportunidades de formação e qualificação dos jovens estudantes residentes no concelho. Durante a cerimónia de entrega, o presidente da Câmara Municipal apelou ao sentido de responsabilidade dos jovens para com o futuro do concelho. Salientou a preocupação constante do executivo municipal em garantir estabilidade profissional aos jovens frisando que tal depende, em grande parte, das decisões tomadas pelos mesmos em termos de escolha de áreas de habilitações e da sua entrega e dedicação ao concelho de origem.

O alerta para o saber conhecer o concelho, o saber conhecer as suas potencialidades e o saber conhecer o seu património, foram os pontos marcantes desta entrega de bolsas de estudo de 2022.