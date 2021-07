Município de Santa Marta de Penaguião candidata-se ao programa ERASMUS +

A candidatura de Santa Marta de Penaguião com financiamento espectável da Comissão Europeia de 252.589,00 euros tem a designação de ECHO (Education Culture Humanizing Opportunities), e tem como objetivos orientadores dotar o Município penaguiense e a sua comunidade de ferramentas que permitam mitigar os obstáculos criados pela Pandemia COVID-19, bem como neutralizar as ameaças à integridade da consciência Europeia.

Com a duração de 15 meses, a candidatura pretende ainda combater qualquer tipo de discriminação e intolerância, promover o voluntariado, a inclusão social e a igualdade de oportunidades.

Esta candidatura que tem como parceiros internacionais, entidades públicas e privadas da Lituânia, Servia, Uzbequistão e Eslovénia, enquadra-se numa estratégia do Município de Santa Marta de Penaguião para defesa e promoção dos valores de identidade, que será complementada com mais duas candidaturas na Comissão Europeia, ao programa CERV e ao programa Europe for Citizens.