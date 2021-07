Município de Santa Marta de Penaguião cede instalações à Unidade de Cuidados na Comunidade

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Santa Marta de Penaguião tem, desde o dia 2 de julho, nova sede para poder exercer com maior dignidade o seu serviço.

Foi celebrado um protocolo de colaboração com o ACeS Douro1 – Marão e Douro Norte e o município penaguiense para a cedência de 2 lojas, sito no Lugar da Corredoura, que permitem à UCC ter melhores condições de atuação e rentabilizar o seu trabalho.

Numa cerimónia marcada por um misto de emoções, as instalações foram entregues à equipa da UCC que agradeceu todo o apoio e colaboração disponibilizados ao longo destes anos pelo Município. A Coordenadora da Equipa, Clara Leire, acrescentou ainda que “a UCC estará sempre presente para prestar serviço à comunidade e que as instalações há muito aguardadas, embora localizadas “fora” do Centro de Saúde local, não são sinónimo de distanciamento”. “A Saúde esteve nestes tempos difíceis a trabalhar numa parceria de louvar que se exprimiu numa aproximação e interligação entre unidades de Saúde e Município” referiu Gabriel Martins, Diretor Executivo do ACeS.

O Presidente do Município, Luís Machado, salientou que a autarquia esteve sempre atenta à situação da UCC e, desde o momento que foi possível disponibilizar melhor condições, não hesitou e cedeu as instalações dando assim um passo importante na melhoria dos serviços prestados à comunidade. Agradeceu também publicamente à UCC, ACeS e ARS Norte por todo o trabalho desenvolvido neste ultimo ano atípico.