Município de Santa Marta de Penaguião investe perto de 20 mil euros em livro de fichas para alunos penaguienses

O ano letivo 2022/2023 no concelho de Santa Marta de Penaguião arrancou com toda a normalidade após 2 anos de restrições.

Continuando a apostar numa politica de proximidade e de qualidade de vida dos seus penaguienses, a autarquia mantém a cooperação com o Agrupamento de Escolas e apoia os alunos e as suas famílias, com a oferta dos livros de fichas de atividades a todos os alunos do 1.º e 2.º e 3º ciclos, para além dos manuais das AEC (inglês e música).

Num investimento total de 19 989,912€, os livros de fichas de atividades foram distribuídos e entregues gratuitamente a todos os alunos, quer estivessem abrangidos pela ação social escolar ou não.

Com esta oferta, as famílias do concelho de Santa Marta de Penaguião recebem a devida equidade das oportunidades na educação.

Desejamos a todos um ano escolar de sucesso!

GC CM