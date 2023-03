Município de Santa Marta de Penaguião renova sinalética no Caminho de Santiago

Com o objetivo de qualificar e valorizar o percurso do Caminho Português Interior de Santiago (CPIS), o Município de Santa Marta de Penaguião está a renovar e a instalar a nova sinalética ao longo do Caminho de Santiago que atravessa o nosso concelho.

O troço concelhio de Santa Marta de Penaguião tem 20 km e atravessa São João de Lobrigos, Vila Maior, São Miguel de Lobrigos, Santa Marta, Banduge, Concieiro, Bertelo e Cumieira.

A nossa paisagem, as nossas vinhas e socalcos, o vinho e a gastronomia e o nosso património religioso são alguns dos motivos que atraem os peregrinos.

De salientar que o Caminho de Santiago representa uma das rotas (turística, cultural e de peregrinação) mais importante da Europa sendo considerada, há onze 11 séculos, não apenas um eixo comercial, mas um eixo de conhecimento reconhecido como um primeiro itinerário cultural europeu.

O CPIS tem neste momento 214 km que se estendem entre Farminhão e Vilarelho da Raia, atravessando os municípios de Viseu, Castro Daire, Lamego, Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião, Vila Real, Vila Pouca de Aguiar e Chaves.

