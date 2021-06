Município de Valpaços adere à “Semana Polar”

Através do PIICIE – Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar – da alçada da autarquia, os alunos do Agrupamento de Escolas de Valpaços tiveram acesso a palestras onde foram abordados temas como as alterações climáticas.

Esta semana decorre a Semana Polar, onde escolas e cientistas se reúnem com o objetivo de partilhar conhecimento e levar a ciência polar atual, de forma simples e interessante, aos alunos e à comunidade em geral, através de palestras e outras atividades.

Em Valpaços, a semana foi assinalada com palestras levadas a cabo por Ricardo Ramos, valpacense, professor, investigador e membro da APECS PORTUGAL (Associação de Jovens Investigadores Polares de Portugal), aos alunos do 5.º ao 11.º ano.

“A mensagem é muito clara: o aquecimento global é uma evidência cientificamente comprovada e a preservação do nosso planeta está nas nossas mãos! Os cientistas investigam e difundem os seus resultados junto da comunidade, porém as transformações terão de ser realizadas todos os dias, por cada um de nós, em favor global do mundo”.

As Semanas Polares ocorrem duas vezes por ano, em períodos próximos aos equinócios da Primavera e do Outono. Este ano, devido à atual situação pandémica só foi possível realizá-la esta semana, o que coincidiu com a última semana de aulas para alguns ciclos de estudo.

As Semanas Polares são parte dos projetos “Educação PROPOLAR” e “Profissão: Cientista Polar”, associados ao PROPOLAR (Programa Polar Português), à APECS PORTUGAL (Associação de Jovens Investigadores Polares de Portugal) e à PEI (Polar Educators International).