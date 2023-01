Município de Vila Real alerta para a possibilidade de queda de neve

Tal como tem sido amplamente noticiado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera considera que poderão existir condições para a queda de neve a cotas mais baixas do que o normal, hoje e amanhã, dias 17 e 18 de janeiro de 2023, podendo mesmo ser afetada a cidade de Vila Real.

Tratando-se de uma situação anormal, é fundamental que todos os cidadãos e instituições estejam preparados para adaptarem os seus comportamentos, de forma a evitarem possíveis consequências graves decorrentes destas condições climatéricas.

Assim, todas as indicações dadas pelas forças de segurança e de proteção civil deverão ser seguidas, devendo os cidadãos estar particularmente atentos às informações meteorológicas.

A condução sobre neve é particularmente difícil para quem a ela não esteja habituada, devendo ser evitada. Em caso de necessidade inadiável, a condução deverá ser feita a baixas velocidades, evitando artérias com elevados níveis de tráfego automóvel. Em caso de emergência poderá ser usado o número 112.

Os serviços municipais de proteção civil do Município de Vila Real estarão no terreno, preparados para acorrer a qualquer emergência, mas o comportamento individual de cada cidadão é a melhor garantia da proteção de pessoas e bens.

