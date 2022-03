Município de Vila Real altera sinalização rodoviária no estacionamento da Vila Velha

O Município de Vila Real, numa tentativa de regularizar a zona do parque de estacionamento localizado na Vila Velha, procedeu à alteração da sinalização rodoviária aí existente, tendo criado, ao longo de todo o espaço, uma zona de coexistência. Pretende-se devolver este espaço nobre da cidade aos cidadãos, que conta com mais afluência por força da existência dos passadiços do Corgo. O Município irá ainda futuramente requalificar o espaço, tornando-o mais acessível, criando zonas ajardinadas, melhorando o mobiliário urbano aí existente.

Informam-se assim todos os Vila-realenses que o parque de estacionamento criado na Vila Velha é o único local disponível para o efeito, sendo que todo o restante espaço está destinado à circulação pedonal.