Município de Vila Real anuncia Plano Municipal para a Juventude

O Município de Vila Real anunciou, em conferência de imprensa, o início do processo de elaboração do Plano Municipal para a Juventude. Neste que é o Ano Internacional da Juventude, o município escolheu precisamente o Dia da Europa, celebrado a 9 de maio, para tornar público o caminho que levará à construção de um fundamental documento estratégico para a definição das políticas municipais para a juventude.

Este projeto, que resulta da junção de uma vontade antiga do Município de Vila Real e de uma proposta vencedora do Orçamento Participativo Jovem, consistirá no desenvolvimento de um programa integrado de apoio ao setor da juventude, de forma a definir estratégias e políticas de apoio ao associativismo juvenil, através de projetos, e atividades municipais na área da juventude, que contribuam para a valorização e reconhecimento, criando oportunidades sustentadas de fixação de jovens com grande potencial, capazes de imprimir uma cultura de maior dinamismo, invertendo a tendência de fuga do interior transmontano.

A construção do Plano Municipal para a Juventude é um processo que conhecerá vários momentos. Numa primeira fase, serão levadas a cabo ações de sensibilização e auscultação, presenciais e online, dos jovens e entidades consideradas relevantes nas matérias, onde se incluem as escolas, as juntas de freguesia e o tecido associativo, os dirigentes das diferentes estruturas/pelouros do Município, as associações de estudantes, escuteiros, IPDJ, IEFP, UTAD, conselhos municipais, entre outras. Em seguida, serão criadas equipas de trabalho de acompanhamento do projeto, que farão a análise e tratamento dos conteúdos recolhidos. Numa última fase, o projeto será apresentado publicamente, sendo expectável que, até ao final de 2022, esteja disponível para consulta pública e que as linhas estruturantes sejam apresentadas ao conselho municipal da juventude, assim como ao executivo e assembleia municipais.

O Vereador do Pelouro da Juventude, Alexandre Favaios, assinalou esta data como sendo um dia muito feliz para os jovens vila-realenses, antecipando um futuro mais risonho para as novas gerações. Este será um Plano Municipal da Juventude criado pelos Jovens e para os Jovens, refletindo suas reais necessidades, anseios e aspirações, as suas prioridades e interesses.