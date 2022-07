Município de Vila Real apela ao Ministério da Agricultura por avaliação rápida dos estragos provocados pelo granizo

O dia 5 de julho ficou marcado por uma forte tempestade de granizo e trovoada, que se verificou em todo o concelho de Vila Real. Este fenómeno climatérico extremo foi particularmente intenso no vale da Campeã, nomeadamente nas freguesias da Campeã e de Pena, Quintã e Vila Cova.

As consequências da queda intensa de granizo foram devastadoras para as culturas de Primavera/Verão. As culturas de batata, milho e castanha terão sido praticamente todas perdidas, antecipando-se um avultado prejuízo para os agricultores que dependem dessas culturas.

De forma a avaliar estes e outros estragos devidos à tempestade, os serviços municipais já estão no terreno, acompanhando as Juntas de Freguesia no apoio às populações e na reparação de infraestruturas destruídas ou danificadas.

Porque a agricultura é um setor muito relevante da economia local, nomeadamente no Vale da Campeã, o município de Vila Real já apelou ao Ministério da Agricultura para que, com a máxima urgência, envie técnicos ao local. Estes técnicos deverão avaliar a verdadeira extensão dos estragos, permitindo que sejam desencadeados os mecanismos de apoio financeiro aos agricultores afetados, diminuindo o impacto desta tempestade inesperada na economia de tantas famílias Vila-realenses.

GC CMVR