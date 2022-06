Município de Vila Real apresentou novo website

O Município de Vila Real apresentou, na passada sexta-feira, o novo site da autarquia (cm-vilareal.pt), numa renovação que torna a “casa virtual” de Vila Real mais leve, mais rápida e visualmente mais atrativa.

As alterações foram mais do que estéticas, de acordo com Fernando Machado, especialista em informática no Gabinete de Protocolo e Informação do Município. “O nosso website sofreu uma renovação total, que incluiu uma mudança de tecnologia. O site antigo apresentava algumas lacunas, nomeadamente a nível de facilidade de acesso, de pesquisa de informação, e de organização da própria informação”, informou o técnico.

Com este novo website, o objetivo foi “organizar todas as áreas, tornando-o de mais fácil navegação para o utilizador, com menus mais intuitivos e diretos”, em que se destaca o novo motor de busca. “Com a nova ferramenta de pesquisa, é possível organizar e ler a informação de forma mais rápida e sucinta. Temos uma área de notícias com mais de mil conteúdos, desde 2011, que é possível encontrar com facilidade”, acrescentou Fernando Machado.

Além da alteração visual e ao nível da organização dos conteúdos, o Município manteve todos os serviços e informação que era possível encontrar no anterior website, nomeadamente sobre o Executivo, Assembleia Municipal, Juntas de Freguesia, regulamentos e publicações, serviços no âmbito da ação social, saúde e educação, desporto e juventude, águas e resíduos, planeamento do território, proteção civil, serviços veterinários, etc., agora mais fáceis de encontrar.

De referir que a primeira página do website dá primazia à agenda de eventos, na qual é possível encontrar alguns concertos e atividades que vão ter lugar em Vila Real, no âmbito das Festas da Cidade, e que está perfeitamente adaptado a todos os dispositivos, como telemóveis e tablets.



Filipe Ribeiro