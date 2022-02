Município de Vila Real apresentou Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas

O Município de Vila Real promoveu, no dia 9 de fevereiro, no Teatro de Vila Real, uma sessão de apresentação e esclarecimentos sobre o Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID), implementado pelo IPDJ-IP desde 2017, com o objetivo de apoiar os Clubes/Associações na resolução de problemas relacionados com as suas instalações desportivas.

Esta iniciativa teve como objetivo dar a conhecer às coletividades o programa de apoio aos clubes, bem como prestar alguns esclarecimentos adicionais, designadamente, no que concerne aos aspetos legais, formais e técnicos da apresentação das candidaturas. Salientou-se ainda a total disponibilidade do Município de Vila Real e do IPDJ, através dos seus recursos humanos, para apoiar as coletividades no processo de elaboração das respetivas candidaturas.

A sessão foi presidida pelo Vereador do Pelouro do Desporto, Alexandre Favaios, contando também com a presença do Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão do Território do Município, António Ramalho. Os esclarecimentos do Programa PRID foram apresentados à plateia pelo Diretor Regional do IPDJ, Vítor Dias.

O Vereador do Desporto, bem como o Diretor Regional do IPDJ, saudaram com satisfação a presença massiva das Coletividades e Associações de Modalidade do concelho, o que demonstra a dinâmica e vitalidade do movimento associativo vila-realense.