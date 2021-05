Município de Vila Real assinala Dia da Europa com oficina temática

O Município de Vila Real vai assinalar o Dia da Europa com a realização de uma oficina temática subordinada ao tema “As políticas Europeias e os Jovens”. Este evento online, que terá lugar no dia 10 de maio, às 18h00, tem como objetivo proporcionar, através de uma conversa informal, informações sobre oportunidades no âmbito das políticas europeias para a juventude, nomeadamente mobilidade, emprego, formações, programas, entre outros.

Os oradores serão Tiago Rego, presidente da Federação Nacional de Associações Juvenis e José Baptista, da Agência Nacional Erasmus+Juventude em Ação, dois convidados que bem conhecem estas matérias e cuja partilha de informações poderá ser de grande utilidade para elucidar os jovens e associações juvenis que se queiram juntar a esta oficina.

Esta iniciativa está enquadrada nas oficinas temáticas que o Município de Vila Real está a dedicar aos jovens sendo que, esta em específico, surge no âmbito da rede Eurodesk Portugal da qual o Município de Vila Real faz parte desde 2019.

À semelhança das edições anteriores a sessão decorrerá de forma virtual, sendo este o formato também recomendado pela União Europeia em tempo de pandemia, possibilitando a descoberta da Europa e daquilo que esta tem para oferecer de uma forma segura.

A participação é gratuita mas carece de inscrição obrigatória, até ao dia 8 de maio.