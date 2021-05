Município de Vila Real assinala dia Mundial das Aves Migratórias

Assinalando o Dia Mundial das Aves Migratórias, que se comemora a 8 de maio, o Município de Vila Real apresenta o segundo volume da série de cadernos de campo da biodiversidade, dedicado às aves de Vila Real. Esta publicação, concebida num formato prático para o reconhecimento do território e a identificação de espécies, reúne 136 aves identificadas na área do município.

O Caderno de Campo resulta do programa de monitorização da biodiversidade implementado pelos Serviços de Ambiente do Município ao longo dos últimos anos, sendo mais um importante passo na estratégia de sensibilização para o valor do património natural do Concelho.

Para além do seu formato prático, muito útil para a utilização no campo, cada espécie é apresentada de forma a facilitar a sua identificação, até para os mais inexperientes. São 136 fichas de identificação com dados que caraterizam cada espécie, enriquecidas com 555 fotografias que resultam de um espólio fornecido por 43 fotógrafos de renome, nacionais e internacionais. As imagens, para além de exibirem as principais características identificativas de cada uma das espécies, são complementadas com legendas que destacam as diferenças entre macho e fêmea, a postura corporal típica, o comportamento e o tipo de voo.

Com o lançamento deste segundo caderno de campo o município pretende valorizar a avifauna presente no território, dando um contributo efetivo para a preservação da fauna local, reforçando Vila Real como o Destino da Biodiversidade.