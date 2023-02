Município de Vila Real assinalou Dia Internacional da Criança com Cancro

O Município de Vila Real e a Liga Portuguesa Contra o Cancro – Delegação de Vila Real promoveram, no dia 14 de fevereiro, na Escola Básica do Corgo, uma iniciativa que assinalou o Dia Internacional da Criança com Cancro, com a realização de uma ação informativa que teve como objetivo principal explicar o que é a doença do cancro e desmistificar, de acordo com o entendimento desta população escolar, as suas especificidades.

A atividade consistiu na leitura do livro infantil “Os superpoderes da Júlia”, pelo Vice-Presidente e Vereador do Ensino e Educação, Alexandre Favaios. Os meninos e meninas do primeiro e segundo anos ouviram com atenção a história que lhes foi contada, concluindo que o superpoder da Júlia era o Amor, e que todos têm esse superpoder tão importante em todos os momentos da vida, mas particularmente quando estamos doentes. O superpoder do amor, do suporte, do afeto e da partilha, e o simples estar presente podem ser muito importantes e determinar aquilo que muitas vezes é o fim de uma história, que à partida parece que pode ter um final triste, mas independentemente desse final poderá ser, com toda a certeza, vivida em Amor, foi a mensagem que o Vereador quis passar às crianças que, com os seus olhares inocentes, mas curiosos e interessados ouviram com toda a atenção.

Esta ação surge no âmbito do protocolo entre o Município, a LPCC – Delegação de Vila Real e as Escolas da Rede Pública, ao abrigo do qual têm sido desenvolvidas algumas iniciativas em contexto escolar na área da Educação para a Saúde, temática à qual o município tem dado particular atenção. Alexandre Favaios destacando o caráter, essencialmente, preventivo destas iniciativas, através da promoção de modos de vida saudáveis, sublinhou a importância de serem também abordados temas mais sensíveis, como foi o caso da ação que decorreu na Escola Básica do Corgo, ajudando a escola a fazer algum trabalho na desmistificação de determinados mitos.

Recorde-se que o Dia Internacional da Criança com Cancro foi criado em 2002 pela Childhood Cancer International (CCI), sendo celebrado mundialmente a 15 de fevereiro.

GC CM