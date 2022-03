Município de Vila Real assinalou Dia Mundial da Água com exposição H20

Como forma de comemoração do Dia Mundial da Água, o Município de Vila Real, através do Centro de Ciência de Vila Real, desenvolveu em todas as escolas do concelho uma campanha de sensibilização sobre o uso responsável da água.

Num ano em que tanto se fala da falta de água, cujos constrangimentos são já bem visíveis, promoveram-se atividades direcionadas para a valorização deste recurso natural, fundamental para a sustentabilidade do planeta, através de uma abordagem pedagógica e didática que permitiu dar seguimento às temáticas estudadas no âmbito do programa escolar. Esta iniciativa serviu também para sensibilizar a comunidade educativa para a necessidade de mudança de atitude perante a água. As atividades foram desenvolvidas por mais de 450 crianças, sendo abrangidas 23 turmas de 4º ano, pertencentes a 17 escolas do 1º ciclo.

O Município ofereceu ainda, a todas as escolas do 1º ciclo do ensino básico, o Kit Expedição H2O, que contempla diversas atividades lúdico-pedagógicas, com vista à valorização do recurso da água e das boas práticas ambientais, incentivando a comunidade escolar a continuar, com mais este recurso e de forma autónoma, o trabalho para a consciência sustentável dos/as nossos/as alunos/as.

No Dia Mundial da Água, celebrado a 22 de março, o Centro de Ciência de Vila Real recebeu a visita de um grupo de alunos/as do 5º ano da Escola Diogo Cão que realizou as atividades propostas no Kit H2O. Neste dia, realizou-se ainda uma ação de sensibilização aberta ao público em geral.

Estas iniciativas, que surgiram no âmbito do projeto “Para cá do Marão embalagens não!” e da sua missão para a Educação Ambiental, tiveram como objetivo principal alertar a população juvenil para a necessidade de repensar os hábitos do dia-a-dia e refletir sobre a sua contribuição para a pegada ecológica do planeta.

O projeto “Para cá do Marão embalagens não!” é financiado pela Islândia, Liechtenstein e Noruega, através dos EEA Grants e pela Secretaria Geral do Ambiente.