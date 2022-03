Município de Vila Real assume competências na área social a partir de abril

A partir do dia 1 de abril, o Município de Vila Real assume o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) decorrente da transferência de competências do Instituto da Segurança Social para as Câmaras Municipais, no domínio da Ação Social.

O SAAS é um serviço que assegura o atendimento e o acompanhamento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, exclusão social ou emergência social.

Este serviço vai ser assegurado por uma equipa multidisciplinar da área social do Município de Vila Real e encontra-se nas instalações do Gabinete de Atendimento ao Cidadão, em espaço próprio, nos seguintes dias da semana: segunda, quarta e sexta-feira, das 9.30h às 12.30h e das 13.30h às 15.30h.

O SAAS visa contribuir para uma proteção especial dos grupos mais vulneráveis através da informação, aconselhamento e encaminhamento para respostas, serviços ou prestações sociais, bem como da mobilização dos recursos adequados a cada situação, tendo em vista a promoção da melhoria das condições de vida e bem-estar das populações.

Mais se informa que o Município de Vila Real aprovou a celebração de um protocolo com a Cáritas Diocesana de Vila Real, que permite a continuidade do acompanhamento dos contratos de inserção dos beneficiários do rendimento social de inserção (RSI), por parte desta instituição.