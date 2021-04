Município de Vila Real celebra Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

No âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se assinala no próximo dia 18 de abril, o Município de Vila Real, através do Museu da Vila Velha, dois trabalhos audiovisuais, sob o tema “Passados Complexos: Futuros diversos”.

O primeiro, “Atelier Pequenos Oleiros – Bisalhães, do passado para o futuro”, retrata a arte de promoção de Barro Negro de Bisalhães junto dos mais jovens.

Em parceria com o Museu Pedras Experience e a Associação Terra Maronesa, será também exibido o vídeo relativo à exposição “48 Horas”, que está patente no Museu da Vila Velha até 9 de maio.

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios é celebrado a 18 de abril e visa valorizar o património e simultaneamente alertar para a necessidade da sua conservação e proteção.