Município de Vila Real celebra Semana do Ambiente

O Município de Vila Real celebra, de 1 a 9 de junho, a Semana do Ambiente. Esta semana estará repleta de atividades dedicadas à preservação do meio ambiente, designadamente eventos relacionados com os projetos levados a cabo pelos Serviços de Ambiente, entre os quais o Festival Internacional de Imagem de Natureza | FIIN, o projeto “Para cá do Marão embalagens não!” e ainda a comemoração do 38º Aniversário do Parque Natural do Alvão.

O Dia 1 de junho – Dia Mundial da Criança – é dedicado ao estímulo da criatividade pela arte, com o desenvolvimento de atividades de desenho e pintura. No dia 4 de junho serão instalados bebedouros nas escolas aderentes ao projeto “Para cá do Marão embalagens não!”. Estes bebedouros terão a ligação à rede de abastecimento de água pública, de forma a promover o consumo da água da torneira e assim diminuir a produção de embalagens PET. Esta ação promove a economia circular na medida em que evita a produção de resíduos associados ao consumo de água.

No dia 5 de junho – Dia Mundial do Ambiente – decorrerá o Seminário “Economia Circular das Escolas”, a partir das 9h30, no Teatro de Vila Real, com inscrições obrigatórias para ambiente@cm-vilareal.pt. Neste seminário serão apresentados os trabalhos desenvolvidos pelas escolas de Vila Real sobre a temática economia circular na minha escola, também no âmbito do projeto “Para cá do Marão embalagens não!”.

No dia 7 de junho, às 18h30, será inaugurada a exposição do FIIN Itinerante patente na Residência para Estudantes do Município de Vila Real. O dia 8 de junho será dedicado à comemoração do 38º Aniversário do Parque Natural do Alvão.

Está ainda prevista para o dia 21 de junho a instalação das máquinas de recolha de embalagens de bebidas em plástico e lata nas cinco lojas retalhistas aderentes ao projeto “Para cá do Marão embalagens não!”: Auchan, Continente, Intermarché, Pingo Doce Miguel Torga e Pingo Doce Lordelo. O projeto “Para cá do Marão embalagens não!” é financiado pela Islândia, Noruega, Liechtenstein através dos EEA Grants e pela Secretária-geral do Ambiente.