Município de Vila Real celebrou Dia da Europa

O Município de Vila Real assinalou, a 9 de maio, o Dia da Europa com a inauguração de uma exposição subordinada ao tema “Os jovens Erasmus+ e a Europa”, iniciativa que marcou o arranque do Ano Europeu da Juventude em Vila Real, com o regresso do Mês da Juventude, uma iniciativa promovida pelo Município e que, depois de um interregno forçado de dois anos, regressa para celebrar e enaltecer o papel dos jovens na sociedade.

A exposição, que se encontra patente nos Claustros da Câmara Municipal, contempla os registos fotográficos das viagens dos alunos Erasmus+ da Escola Secundária de S. Pedro, Secundária Camilo Castelo Branco, Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Agrupamento de Escolas Morgado Mateus e da Associação Erasmus Student Network, da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro.

Na inauguração estiveram presentes as diretoras e diretores das Escolas e Agrupamentos, a presidente da Associação Erasmus+ Student Network, o Vice-reitor para a internacionalização, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e o Vice-presidente e Vereador do Pelouro da Juventude, Alexandre Favaios. Sendo o Município de Vila Real membro da rede Eurodesk Portugal da Agência Nacional Erasmus +, não poderia deixar de celebrar este dia, possibilitando aos jovens a descoberta da Europa, proporcionando novas vivências e aprendizagens.