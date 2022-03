Município de Vila Real celebrou Dia da Mulher com homenagem a antigas diretoras de escolas

O Município de Vila Real assinalou o Dia Internacional da Mulher (8 de março) com uma sessão comemorativa que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Rui Santos, do Presidente da Assembleia Municipal, João Gaspar, e da Vereadora do Pelouro da Ação Social e Igualdade, Mara Minhava.

Esta sessão teve como ponto central a homenagem a Maria Elisabete Carvalho Ribeiro, Helena Isabel da Costa Correia, Rita de Assunção Abreu Mendes e Carla Marina Aires Teixeira, quatro mulheres com larga experiência na direção dos Agrupamentos de Escolas de Vila Real e que estiveram à frente duma instituição escolar num momento muito difícil da vida de todos, com a pandemia covid-19, que veio alterar de forma radical a organização do ensino.

É na família e na escola que os jovens vão progressivamente formando os seus princípios e valores e com esta homenagem o município pretende reconhecer o contributo destas mulheres enquanto responsáveis pela educação no concelho de Vila Real. Uma Educação Inclusiva, Igualitária, Multicultural, que não deixe ninguém para trás e promova uma verdadeira Igualdade de oportunidades.

Reportagem completa na próxima edição do Notícias de Vila Real