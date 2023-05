Município de Vila Real comemorou Dia Internacional da Dança

No dia 29 de abril, o Município de Vila Real comemorou o Dia Internacional da Dança com um espetáculo realizado no anfiteatro da Avenida Carvalho Araújo. Participaram neste evento ginásios, escolas de dança e academias com a apresentação de diversas performances e coreografias protagonizadas por crianças, jovens e adultos, proporcionando momentos de rara beleza e entretenimento.

O anfiteatro tornou-se pequeno para as cerca de 3 mil pessoas que marcaram presença nesta festa da dança que, de acordo com as palavras do Vice-Presidente e Vereador do Desporto, Alexandre Favaios, “superou as nossas expectativas pelo que será, certamente, uma atividade a repetir”.

Este dia foi instituído, no ano 1982, pelo Comité Internacional da Dança (CID) da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). A data pretende recordar o nascimento do coreógrafo francês Jean-Georges Noverre (29 de abril de 1727), um dos pioneiros da dança moderna. A celebração do Dia Mundial da Dança tem como objetivo celebrar esta arte e mostrar a sua universalidade, independentemente das barreiras políticas, culturais e éticas.

GC CM