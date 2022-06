Município de Vila Real comemorou Dia Internacional dos Museus

O Município de Vila Real comemorou o Dia Internacional dos Museus, que se assinala a 18 de maio, com várias iniciativas que decorreram nos espaços museológicos municipais. Assim, no período da manhã do dia 18 de maio realizou-se, no Museu de Arqueologia de Numismática, o Atelier Jardim Colorido, no qual participaram crianças da Escola Básica das Árvores. Esta atividade contou com a presença do artista e pintor Vila-realense Orlando Moura que, neste momento, com a Exposição “Evocações” mostra ao público, na área de exposições temporárias, a sua belíssima arte também ela multifacetada e focada na mãe-natureza, na flora, dando a conhecer aos mais pequenos a história das obras.

À noite, no Museu da Vila Velha, foi inaugurada a Exposição “Borboleta Azul” do artista brasileiro Carlos Augusto Motta, com curadoria de Helena Mendes Pereira, diretora e curadora da zet gallery. Esta exposição evoca a natureza, explorando a temática da Borboleta Azul, numa reflexão sobre aquilo que é o ciclo da vida. A exposição está patente no Museu da Vila Velha até ao próximo dia 31 de agosto.

O Dia Internacional dos Museus foi criado em 1977 pelo ICOM – Conselho Internacional de Museus, com o objetivo de promover uma reflexão sobre o papel dos museus. Em 2022 o dia foi celebrado sob o tema “O Poder dos Museus“.