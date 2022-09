Município de Vila Real cria formulário eletrónico para marcação online de polivalentes desportivos

Inserida num conjunto de medidas no âmbito da política da modernização administrativa e digital, bem como no desenvolvimento e fomento do desporto do Município de Vila Real, foi recentemente criado um formulário eletrónico que permite a marcação online de polivalentes desportivos que dispensa o utilizador de deslocação à câmara municipal para fazer o registo documental.

Assim, esta marcação passa a ser totalmente autónoma, rápida, e de fácil utilização.

O registo e a marcação de equipamentos poderão ser efetuados neste link.

GC CM VR