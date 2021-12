Município de Vila Real distribuiu material alusivo à biodiversidade pelas escolas

O Município de Vila Real fez chegar aos alunos do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico do Concelho ofertas de Natal ligadas à temática do ambiente e da biodiversidade. Como é sabido, desde março de 2020 que as restrições impostas pela situação pandémica não têm permitido que a sensibilização, através do Centro de Ciência e da Agência de Ecologia Urbana de Vila Real, seja feita com a mesma regularidade e proximidade que caracterizam estas valências municipais.

Deste modo, com a oferta destes materiais ligados à preservação do património natural, a Autarquia pretende estimular e manter viva a reflexão e valorização do ambiente e da biodiversidade, particularmente neste período de interrupção letiva que será mais alargado do que o habitual.