Município de Vila Real divulga Corpo Europeu de Solidariedade

Nos dias 8 e 9 de novembro, o Município de Vila Real promoveu, junto dos alunos da Escola Profissional Nervir, uma ação de divulgação sobre o trabalho desenvolvido pelo Corpo Europeu de Solidariedade.

Participaram nestas sessões cerca de 90 jovens, dos cursos Técnicos de Comunicação e Serviço Digital, de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, de Turismo e de Técnico Administrativo que, deste modo, ficaram a conhecer alguns casos reais de outros jovens vila-realenses que já tiveram a oportunidade de participar em ações promovidas no âmbito deste projeto. Toda esta iniciativa decorreu num ambiente descontraído, com recurso a ferramentas de educação não formal, com dinâmicas e jogos finalizando com a oferta de material promocional.

O Corpo Europeu de Solidariedade é um programa financiado pela União Europeia, gerido pela Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação, que conta com o apoio da Rede de informação aos jovens Eurodesk para a sua divulgação, através do qual se pretende contribuir para a construção de uma sociedade mais inclusiva, apoiar pessoas vulneráveis e dar resposta a desafios sociais. Para tal, reúne jovens interessados em ajudar os outros, em aprender e em desenvolver-se, oferecendo-lhes uma experiência inspiradora e enriquecedora.

Ao aderirem a este organismo os jovens têm a oportunidade de fazer voluntariado ou de trabalhar em projetos, no próprio país ou no estrangeiro, em benefício de pessoas e comunidades de toda a Europa. Através do Corpo Europeu de Solidariedade todos os jovens, com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, podem integrar uma vasta gama de projetos relacionados, por exemplo, com a prevenção de catástrofes naturais ou a reconstrução de zonas afetadas por catástrofes, a assistência em centros de requerentes de asilo ou a resposta a outras questões sociais ao nível da comunidade. Os projetos apoiados pelo Corpo Europeu de Solidariedade podem durar entre dois e doze meses decorrendo, regra geral, em países da União Europeia.

Fonte: GC CMVR