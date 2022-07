Município de Vila Real e a Liga Portuguesa Contra o Cancro promovem sensibilização sobre cancro da pele

O Município de Vila Real e a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) promoveram várias sessões formativas e de esclarecimento assentes na campanha de verão da LPCC – NRN, iniciativa desenvolvida no âmbito do protocolo de colaboração celebrado entre as duas entidades.

Com a chegada do verão e dos campos de férias dirigidos a crianças e jovens do concelho, que envolvem muitas atividades ao ar livre, considerou-se importante promover uma campanha com o objetivo de estimular hábitos de vida saudáveis, com destaque para a prevenção do cancro de pele, dada a maior probabilidade de exposição à radiação ultravioleta nos meses de verão.

A população alvo foram os assistentes operacionais, animadores e monitores dos campos de férias Verão em Movimento e Geração IN 2022. Como complemento a estas sessões foi distribuído pelas crianças e jovens dos campos de férias o livro “As minhas aventuras contra o Sr. Escaldão”, um caderno que, para além de contar uma história, é acompanhado de atividades com o objetivo de promover hábitos de exposição solar saudáveis.