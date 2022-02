Município de Vila Real e farmácias promovem testagem à Covid-19 junto da população

Depois da campanha de testagem ao universo dos trabalhadores da autarquia, o Município promoveu nova testagem à COVID-19 dirigida à população do concelho de Vila Real.

A iniciativa foi realizada através da parceria estabelecida com as farmácias locais, aderentes ao programa de testes rápidos antigénio de uso profissional, abrangidos pelo regime de comparticipação e contou com a colaboração dos Presidentes de Junta/União de Freguesia.

No período de 24 a 28 de janeiro, as equipas de profissionais das farmácias, com o apoio da Unidade Móvel de Saúde do Município, percorreram as freguesias do concelho, tendo realizado cerca de 400 testes. Esta ação, totalmente gratuita, realizada em ambiente controlado e seguro, contribuiu para a redução da transmissibilidade apostando na prevenção do contágio da COVID-19. Neste processo a taxa de incidência de casos positivos rondou os 4% revelando a importância e a pertinência do mesmo.

Com esta medida o Município reforçou a testagem junto dos cidadãos, fundamental para mitigar a propagação do vírus. O Município lembra a toda a comunidade a necessidade de continuar a seguir as recomendações da Direção Geral da Saúde.

GC da CMVR