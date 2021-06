Município de Vila Real e Plataforma Proanimal lançam campanha de sensibilização

Ciente da importância dos animais de companhia nos lares dos munícipes vilarealenses, o Município de Vila Real, em parceria com a Plataforma Proanimal (Associação de Proteção Animal de Vila Real – APAVR), vai desenvolver uma campanha de sensibilização procurando apelar e informar os cidadãos para os cuidados e comportamentos a ter com os animais de companhia visando o seu bem-estar.

A campanha, que representará um investimento de cerca de 10 mil euros, será composta por um conjunto de mensagens a instalar em 10 outdoors espalhados pelo espaço urbano de Vila Real e por cerca de 30 pequenas placas informativas a colocar em vários espaços verdes da cidade. Nos objetivos desta ação incluem-se a promoção da esterilização, evitando a multiplicação descontrolada, o estímulo à adoção com vista à redução do número de animais errantes e o incentivo à prática de comportamentos adequados na utilização dos espaços públicos. Esta ação insere-se na estratégia que o Município de Vila Real tem desenvolvido, em parceria com os diferentes agentes dedicados a estas problemáticas, de que a Plataforma Proanimal é exemplo, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos animais de companhia do concelho.

Recorde-se que a Câmara Municipal de Vila Real disponibilizou já à Plataforma Proanimal instalações para o desenvolvimento das suas atividades, tendo também assegurado um apoio financeiro anual de 5 mil euros, com vista a suportar alguns dos encargos decorrentes das atividades desenvolvidas por esta organização. Em 2020, num investimento de cerca de 10 mil euros e em parceria com a Junta de Freguesia de Lordelo, foi também criado um Parque Canino, junto ao Espaço da Feira de Levante, a que se juntam candidaturas anuais aos apoios da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) para a esterilização dos animais de companhia e o contínuo apoio ao Centro de Recolha Oficial de Animais (CRO) da Associação de Municípios do Vale do Douro Norte (AMVDN) na gestão (captura, tratamento, esterilização e adoção) dos animais errantes presentes no espaço público do concelho.

O Município de Vila Real continua assim empenhado em dar as melhores condições de conforto aos seus animais e respetivos donos, acionando todos os meios de que dispõe para o efeito.