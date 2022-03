Município de Vila Real e Quercus promoveram plantação de árvores autóctones

No passado dia 18 de março, o Município de Vila Real e a QUERCUS-Vila Real promoveram uma plantação de árvores e arbustos de espécies autóctones no jardim comunitário situado na Vila Campos, Freguesia de Borbela e Lamas de Ôlo. Estiveram presentes Mafalda Vaz de Carvalho, da Câmara Municipal de Vila Real, e Isabel Branco, da Quercus-Vila Real, que destacaram a importância destas parcerias e criação destes espaços comunitários em prol da sustentabilidade e de atitudes e atividades cívicas de relevância para a vida em comunidade.

Participou nesta iniciativa toda a comunidade da Escola do Prado-Ferreiros, e os/as alunos/as daquela escola, trouxeram também os seus pais, tendo-se juntado quase duas centenas de voluntários/as que assinalaram, desta forma amiga do ambiente e da comunidade, o Dia Pai, que se celebra a 19 de março. Esta iniciativa foi a primeira desta dimensão decorrida naquele jardim que se espera ser um espaço da responsabilidade de e para toda a comunidade, onde todos/as poderão realizar diversas iniciativas, melhorando a envolvente e proporcionando momentos de genuína educação cívica e ambiental conjugados com momentos de fruição e lazer.