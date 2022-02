Município de Vila Real e UTAD assinam protocolo para cedência de instalações desportivas

O Município de Vila Real e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro celebraram um protocolo de cooperação, com vista à cedência e utilização das instalações desportivas existentes naquela universidade pelos clubes e associações do concelho. Pela cedência referida, a UTAD receberá da autarquia uma verba anual que corresponderá a uma bolsa máxima de duas mil horas de utilização regular e não regular.

Reforçar a rede de equipamentos desportivos ao serviço de clubes e associações de Vila Real é o objetivo deste protocolo que permitirá o desenvolvimento das atividades desportivas em instalações mais adequadas. Esta iniciativa, e a iminente requalificação do Pavilhão Desportivo da Escola Diogo Cão são, para o Vereador do Pelouro do Desporto, Alexandre Favaios, dois bons exemplos de medidas desenvolvidas pela autarquia no âmbito da política municipal de desenvolvimento desportivo.

O forte crescimento do movimento associativo no concelho de Vila Real aliado ao culto de uma vida saudável, seguido por cada vez mais pessoas, tem levado a autarquia a estabelecer parcerias estratégicas com agentes locais, no sentido de aumentar a oferta desportiva, quer ao nível da diversidade de modalidades, quer ao nível dos locais e horários para a sua prática.

GC CMVR