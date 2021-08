Município de Vila Real entregou aparelhos de teleassistência a 35 idosos

No âmbito do projeto Bairros da Vila, o Município de Vila Real procedeu, ontem, no Espaço + Social, à entrega de 35 aparelhos de teleassistência a idosos pertencentes aos cinco bairros sociais do concelho, por forma a promover o seu bem-estar e segurança.

Através desse pequeno aparelho, os idosos estarão à distância de um clique de alguém para os ouvir e ajudar em tudo aquilo que precisam, a qualquer hora do dia e altura do ano. Para tal, têm de carregar num botão durante dois segundos e, após um sinal sonoro e cerca de 30 segundos de espera, têm ao dispor um assistente para os acompanhar qualquer que seja a sua necessidade.

“Durante dois anos, estes idosos terão a possibilidade, 24h/24, de conversar sobre aquilo que julgarem adequado, caso se sintam sós ou tristes e necessitem de falar com alguém”, explicou Rui Santos, autarca vila-realense, salientado que, em caso de emergência, como doença ou queda, podem recorrer a esta ferramenta, dado que o aparelho, além de permitir o contacto com o assistente, está equipado com GPS, permitindo a localização do usuário a que esta associado.

De salientar que esta iniciativa, orçada em cerca de 20 mil euros, inclui, no total, a entrega de cerca de 60 aparelhos, aos quais acrescem os 45 já existentes no concelho.