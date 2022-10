Município de Vila Real entregou fardamentos e identificadores pessoais a assistentes operacionais

O Município de Vila Real procedeu, entre os dias 28 e 30 de setembro, à entrega dos uniformes e identificadores pessoais a todos os assistentes operacionais (AO) em funções nos estabelecimentos de educação e ensino do 1º Ciclo e Pré-Escolar da rede pública do concelho de Vila Real, num total de 37 estabelecimentos, distribuídos pelos Agrupamentos de Escolas Diogo Cão e Morgado Mateus, garantindo assim uma identificação adequada e promovendo profissionalismo, organização, higiene, segurança e confiança.

Consciente da importância do uso de indumentária prática e confortável que, para além disso, promova a identidade institucional e sentido de pertença, o Vice-Presidente e Vereador do Pelouro da Educação e Ensino, Alexandre Favaios, deixou o compromisso da aquisição de fardamentos para os restantes Animadores/Vigilantes, tendo por base que também estes colaboradores são uma parte importante de toda uma equipa que coopera e participa no bom funcionamento de todo o universo escolar.

GC