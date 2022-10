Município de Vila Real entregou livros a 1721 alunos

O Município de Vila Real entregou, no âmbito do Programa Livros para Todos, referente ao presente ano letivo, manuais e/ou fichas de atividades a 1721 alunos, 1533 da rede pública e 188 da rede privada e cooperativa, representando um investimento de cerca de 70.000,00€.

Trata-se de uma medida de apoio às famílias, que associada a outros apoios dados pela autarquia, nomeadamente a gratuitidade dos transportes escolares, vem aliviar os orçamentos familiares e reforçar o carater universal do direito à educação.

Recorde-se que o Programa Livros para Todos é, no âmbito da ação social escolar, um projeto complementar ao já existente e da responsabilidade do Ministério da Educação e Ciência e dos Municípios, cujo objetivo é atribuir os Manuais Escolares a todos os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico que frequentam os estabelecimentos de ensino da rede pública, privada e cooperativa do concelho de Vila Real, numa lógica de discriminação positiva em relação aos alunos mais carenciados.