Município de Vila Real galardoado pela Liga Portuguesa Contra o Cancro

O Município de Vila Real foi galardoado pelo Departamento de Educação para a Saúde da Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Norte, na sua 5ª Gala de Educação para a Saúde, que decorreu no passado dia 27 de maio no Porto.

A distinção, na Categoria Parcerias, foi atribuída como reconhecimento do dinamismo e empenho colocados pelo Município de Vila Real nas atividades de promoção de saúde e prevenção do cancro, visando diminuir as diferenças na literacia em saúde sobre o cancro, com destaque para o Dia Mundial do Cancro, que anualmente tem vindo a ser assinalado por Vila Real, em colaboração com o Departamento de Educação para a Saúde da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRN).

Através da realização de vídeos informativos, iluminação do edifício dos Paços do Concelho com as cores azul e laranja e através da personalização de posters digitais com molduras e motes alusivos ao Dia Mundial do Cancro, largamente divulgados nas redes sociais, o Município de Vila Real tem acompanhado a Liga e o seu Departamento de Educação para a Saúde na sensibilização para a prevenção do cancro.

Para este verão está também prevista a adesão à campanha “No Verão 2022, à partida vale tudo!”, que visará alertar para a prevenção do cancro da pele através de ações de formação de monitores e de atividades em contexto de campos de férias dirigidas ao público infantojuvenil.

GC da CMVR