Município de Vila Real homenageou Eco-Escolas

Realizou-se no dia 3 de novembro de 2021, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a cerimónia de entrega das Bandeiras e Prémios às escolas vila-realenses que cumpriram com distinção, no ano letivo transato, os passos do Programa Eco-Escolas. Este encontro teve como objetivo reconhecer publicamente o magnífico trabalho realizado na área da sensibilização ambiental e na criação de hábitos de participação e de cidadania.

O Vereador da Educação, Alexandre Favaios, expressou a sua satisfação e orgulho pelo trabalho desenvolvido pelos estabelecimentos de educação e ensino vila-realenses que se têm mantido fiéis aos princípios orientadores do Programa Eco-Escolas implementando, ano após ano, com dedicação e empenho os seus projetos em prol de um ambiente mais sustentável. O autarca deixou ainda a garantia da continuidade do apoio do Município a iniciativas desenvolvidas pela comunidade educativa, neste e noutros âmbitos.

ESCOLAS DISTINGUIDAS:

EB1/JI do Corgo;

JI de Pousada;

EB1/JI das Árvores;

EB1/JI do Prado/Ferreiros;

EB2/3 Diogo Cão;

Nuclisol Jean Piaget de Vila Real;

Colégio Moderno de São José.