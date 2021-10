Município de Vila Real homenageou professores jubilados em 2020/2021

Teve lugar no dia 11 de outubro, pelas 16 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Real, a entrega de lembranças aos docentes que se aposentaram no ano letivo transato. Este evento teve como objetivo promover um encontro informal com os docentes jubilados e reconhecer o trabalho por eles desempenhado ao longo das suas carreiras profissionais.

A cerimónia começou com a brilhante atuação de dois alunos do Conservatório Regional de Música e encerrou com um Porto de Honra em homenagem aos 10 docentes que cessaram a sua atividade nos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas.

Recorde-se que esta iniciativa faz parte da Receção à Comunidade Educativa promovida pelo Município no início de cada ano letivo e que, devido às condições atmosféricas, não foi possível concretizar na data e nos moldes inicialmente previstos