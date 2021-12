Município de Vila Real lança plataforma de sistematização da informação geográfica

No âmbito do processo de modernização administrativa o Município de Vila Real adquiriu no início deste ano uma plataforma que veio permitir a sistematização da informação geográfica e ultrapassar algumas dificuldades que os cidadãos tinham no momento da consulta dos planos municipais e das plantas de localização. Esta plataforma (MuniSig) veio substituir outra que já tinha mais de 10 anos, pelo que já não conseguia responder às exigências atuais.

Rui Santos, Presidente da Câmara Municipal, referiu que esta nova ferramenta representa a visão do Município de como devem ser os serviços municipais: serviços cada vez mais modernos, mais acessíveis e ao dispor dos Vila-realenses, adotando as melhores práticas do serviço público.

O edil manifestou ainda a sua convicção de que este caminho, que passou pela criação do código regulamentar do município, há alguns anos, pela criação do primeiro Plano de Urbanização da Cidade de Vila Real, ou pela revisão, que se está a iniciar, do Plano Diretor Municipal, criará regras claras e transparentes, evitando alguns erros urbanísticos com os quais temos que conviver e que advêm da falta de bons instrumentos de gestão do território, no passado.

De referir que a plataforma MuniSig já está disponível no site do Município, permitindo um acesso mais fácil e intuitivo aos documentos, nomeadamente consultar, visualizar e imprimir diversa informação geográfica, emissão de plantas de localização e consultar diretamente os Planos Municipais de Ordenamento do Território, com a novidade de se poder georreferenciar os terrenos.