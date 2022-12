Município de Vila Real lança projeto Bairros da Bila e promove inclusão

O município de Vila Real inaugurou, no passado dia 12 de dezembro, no Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro (Araucária) o projeto Bairros da Bila. Trata-se de uma Intervenção concertada para a inovação e inclusão social, como sublinhou o Presidente da Câmara Municipal, Rui Santos, adiantando que este projeto, que obteve financiamento no âmbito do Portugal 2020, pretende potenciar a inclusão ativa das comunidades residentes nos bairros sociais de Vila Real.

No total o projeto representou um investimento de 235 000€, dois quais 120 000 € foram para a obra propriamente dita e cerca de 115 000€ para equipar os espaços e dinamizar as primeiras atividades que ali se vão desenvolver. A Vereadora do Pelouro de Ação Social e Igualdade, Mara Minhava, sublinhou que as futuras atividades que venham a ser desenvolvidas no âmbito do projeto serão financiadas pelo orçamento municipal.

Bairros da Bila resulta da adaptação de um espaço que era do município e que ficou com as condições para o desenvolvimento de atividades dirigidas a diferentes públicos. Assim, será criado um espaço dedicado aos seniores, cujo objetivo passará por combater a solidão desta faixa etária e promover o envelhecimento ativo. Para os mais jovens foi criada uma sala de formação onde, numa parceria com o IEFP, será facultada a frequência de formações em diversas áreas, de acordo com os interesses de cada um, nomeadamente na área da informática, costura, arte floral, etc. O objetivo é criarmos as condições para garantir a empregabilidade, frisou a Vereadora.

Todas as atividades programadas são o resultado do diagnóstico efetuado pelos serviços municipais de ação social, no sentido de identificar quais as áreas mais procuradas. Neste espaço, que será dinamizado pelos técnicos da divisão de ação social do município, funcionará também uma loja e lavandaria social. Será ainda criada a oficina do bairro onde será possível frequentar, nomeadamente, a formação em estética.

O horário de funcionamento será flexível, ajustado às necessidades das atividades que serão também atualizadas mediante os gostos e necessidades dos seus utilizadores.

O projeto Bairros da Bila, agora inaugurado no Bairro da Araucária, vem assim juntar-se ao Espaço Igualdade, do Bairro S. Vicente de Paula, e ao Projeto +Social, do Bairro da Telheira. O objetivo da autarquia é fazer a triangulação do trabalho de dinamização entre os três projetos, promovendo a partilha de espaços e atividades.

GC CM