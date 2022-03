Município de Vila Real marcou presença na Bolsa de Turismo de Lisboa

Num primeiro momento, foram apresentadas, no espaço da CIMDOURO e da TPNP, em formato de Showcooking, as especialidades gastronómicas eleitas 7 Maravilhas: Covilhete, Maronesa DOP, Tripas aos Molhos, Vinhos Branco e Tinto Premium – Douro e Crista de Galo e, de forma complementar, as de Roteiro. Seguiu-se a apresentação do muito aguardado Circuito Internacional de Vila Real 2022, com várias figuras emblemáticas ligadas ao desporto automobilístico de Portugal e local: Piloto Tiago Monteiro, Ni Amorim e José Silva, os quais, juntamente com o Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, e da Vereadora do Pelouro do Turismo, Mara Minhava, tiveram oportunidade de falar para uma ampla plateia expectante e visivelmente aficionada das corridas de automóveis. Por fim, estando presente um dos mais antigos Oleiros do Barro de Bisalhães, Património Imaterial da UNESCO, foi possível, aos inúmeros visitantes, assistirem à criação de uma peça ao vivo em plena BTL.

A Bolsa de Turismo de Lisboa é a mais importante montra de turismo nacional e uma das mais importantes da Europa e de referência mundial, com extraordinários índices de visitação, permitindo captar turistas interessados em descobrir um pouco de todo o país. Os números do turismo nacional que visitam o concelho de Vila Real são muito expressivos sendo, por tal, imprescindível continuar a trabalhar na visibilidade do território.