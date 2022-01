Município de Vila Real organiza I Encontro pela Paz

Com o intuito de sensibilizar para a necessidade da cultura de não-violência e da paz nas escolas e, porque esta só é atingida através do entendimento e do diálogo, o Município de Vila Real vai organizar, no próximo dia 28, o I Encontro pela Paz, uma atividade dinamizada em parceria com a Equipa Multidisciplinar Inovar para o Sucesso.

Educar para a paz e para a não-violência pressupõe ensinar e aprender a resolver e gerir conflitos. É perceber que o confronto está presente de forma constante na sociedade como uma manifestação da diversidade de interesses, culturas e necessidades. Ainda que não existam soluções milagrosas, existem mecanismos que permitem pensar e resolver estas questões de forma diferente, pois promovem a cultura da paz.

Assim, o diálogo, a troca de ideias e o debate serão sempre uma forma pró-ativa de promover comportamentos adequados, fornecendo as ferramentas necessárias à identificação e gestão de conflitos, criando igualdade e equidade nos vários contextos educativos, ao nível da aprendizagem, das emoções, das vivências.

«Não há caminho para a Paz, a Paz é o caminho!» – Gandhi

GC CMVR