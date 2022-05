Município de Vila Real participa na 8ª edição do evento BioBlitz

O município de Vila Real foi convidado, enquanto associado da Fundação Serralves, para participar na 8ª edição do evento BioBlitz, que decorreu de 2 a 8 de maio. A participação Vila-realense, que resultou da articulação entre o Centro de Ciência de Vila Real e os pelouros do Ambiente e da Educação, aconteceu no dia 4 de maio, enquadrada no Programa Escolas, que decorreu de 2 a 6 de maio, no âmbito do qual as escolas foram convidadas a experienciar e vivenciar o magnífico património natural do Parque de Serralves. “Caixa-ninho” e “Estampagem com tintas naturais” foram as atividades desenvolvidas pelo município Vila-realense nas quais participaram, de forma entusiasta, mais de 150 crianças.

O BioBlitz é um evento pedagógico e científico de referência, promovido pela Fundação Serralves, pelos Municípios associados e pela LIPOR, no âmbito da educação e sensibilização para o Ambiente, Biodiversidade e Sustentabilidade, que procura dar a conhecer a fauna e flora do Parque de Serralves e promover a consciencialização da comunidade educativa e público em geral, para a importância da biodiversidade, através da conexão entre metodologias exploratórias, científicas, artísticas e culturais, para a construção de uma narrativa contemporânea para a sustentabilidade, inspirada no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, “Proteger a Vida Terrestre”.

E porque não há planeta B, certamente que com a participação nesta iniciativa de sensibilização para a preservação do nosso planeta, Vila Real continua a afirmar-se como destino da biodiversidade e a trabalhar por um Planeta + sustentável.