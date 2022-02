Município de Vila Real participa no 1º Encontro Escolar pela Paz

Realizou-se, no dia 28 de janeiro, nos Claustros do antigo Governo Civil, o 1.º Encontro Escolar pela Paz, uma iniciativa do Município de Vila Real, dinamizada pela Equipa Multidisciplinar Inovar para o Sucesso, que visou alertar e consciencializar para a promoção de um ambiente de não-violência, de cooperação e de entendimento, nas comunidades educativas e, por consequência na sociedade.

Este encontro, que contou com oradores e apresentações preparadas pelos discentes de várias escolas, foi um pequeno passo no sentido de consciencializar, particularmente os jovens, para a importância da vivência e disseminação de valores como a tolerância e a empatia pelo outro. Se estes princípios estiverem presentes nas interações diárias estará garantida uma sã convivência e um crescimento individual e coletivo mais feliz.

O repto para que sejamos capazes de sermos mulheres e homens de boa vontade, praticando a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade e sob ângulos diversos, foi lançado e bem recebido pelos mais de 200 participantes. O encerramento do Encontro coube ao Vereador do Pelouro da Educação, Alexandre Favaios, que exortou os presentes a serem agentes ativos de uma sociedade dinâmica, empática e respeitosa.

GC CMVR