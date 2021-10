Município de Vila Real promove ação de sensibilização para uso de bebedouros nas escolas

O Município de Vila Real realizou uma ação de sensibilização nas escolas aderentes ao projeto “Para cá do Marão embalagens não!”. Esta iniciativa teve como objetivo promover o uso dos bebedouros instalados nos Agrupamentos de Escolas Camilo Castelo Branco, Diogo Cão, Morgado Mateus, S. Pedro e Escola Profissional do Nervir, com vista a estimular o consumo da água da torneira e, assim, REDUZIR o consumo de plástico de uso único.

Esta ação toca o quinto objetivo do projeto, REPENSAR, na medida em que potencia a reflexão sobre os benefícios do consumo da água da torneira, premiando a comunidade escolar que ao longo do ano letivo se debruçou sobre as questões da Economia Circular na Escola.

A instalação dos bebedouros nas escolas teve o intuito de promover o consumo de água ligada à rede de abastecimento público nestes estabelecimentos de ensino, procurando prevenir o uso excessivo de garrafas de plástico de uso único, levando a que os jovens adotem novos hábitos e, consequentemente, à redução destes resíduos, criando assim uma cidade mais limpa e sustentável. Os bebedouros são inclusivos e têm a funcionalidade de encher garrafas e/ou beber diretamente, podendo ser utilizados por toda a comunidade escolar.

O projeto “Para cá do Marão embalagens não!” é financiado pela Islândia, Liechtenstein e Noruega, através dos EEA Grants e pela Secretaria Geral do Ambiente.